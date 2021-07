Personne n’a oublié cette stupide mode du vin bleu, produit en Espagne et qui a tenté une percée dans le sud de la France. Il n’a connu qu’un succès éphémère notamment à cause d’un goût qui ne ressemblait à rien. En tout cas pas vraiment à du vin. Opération marketing réussie mais courte.

Ces dernières années, et notamment cet été, voici venir le vin orange. Avant de le goûter, les producteurs doivent d’abord tuer l’image désastreuse laissée par son très lointain cousin bleuté. Le vin orange, c’est du vrai vin. Mieux, c’est même le vin originel produit jadis dans le Caucase, notamment en Géorgie, considérée comme le berceau de la vinification. Pour être plus précis, c’est du vin blanc vinifié comme un vin rouge, autrement dit avec les peaux et les rafles du raisin. D’où cette quatrième couleur après le blanc, le rouge et le rosé.

(...)