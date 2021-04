Plus concurrentiel que jamais, le secteur voit débarquer Hopr tandis que Grand Frais voit… grand !



Dans le domaine de la grande distribution, on se bat depuis des années à coups de promotions, concepts et autres programmes de fidélité pour grappiller des parts de marché. Jumbo et Albert Heijn furent les deux derniers à venir bousculer un terrain déjà bien occupé par Delhaize, Colruyt et Carrefour.

C’est dire s’il faut avoir les reins solides pour oser s’implanter sur ce terrain. Et pourtant, ce lundi, un nouvel acteur d’un genre un peu particulier a démarré ses activités à Hasselt. Son nom ? Hopr. Mais ne cherchez pas son enseigne en vous baladant dans la ville. Et pour cause, il s’agit d’un acteur 100 % online. Fort du succès grandissant de l’e-commerce, Stijn Martens, son patron, ambitionne d’être présent partout en Belgique d’ici 5 ans. Pour l’heure, l’entreprise achète ses produits en direct d’un grossiste, mais possède également un petit entrepôt à Hasselt.

(...)