À deux pas de Tours et Taxis, divers acteurs régionaux (dont Bruxelles Environnement et CityDev) ont lancé fin 2015 le projet Greenbiz pour soutenir la "mise en place d’un pôle de développement urbain lié aux secteurs économiques de l’environnement".

Installé dans un énorme bâtiment bardé de bois, cet incubateur d’entreprises offre des bureaux et une quinzaine d’espaces bruts de travail en location à prix très abordables.

Fermé par un grand volet, le Hangar 37.8 connaît une activité inédite à Bruxelles : l’élaboration de vins… sans vignes, mais pas sans raisins, une idée un peu folle de Thierry Lejeune. "Je suis originaire de Battice, explique-t-il, mais je vis à Bruxelles depuis longtemps. J’ai fait ma carrière dans l’imprimerie et après avoir revendu en 2014, j’ai eu envie de me lancer dans un nouveau projet, à taille humaine où je pouvais maîtriser toute la chaîne de production. Grand amateur de vins, j’ai envisagé de racheter un vignoble en France, mais je ne voulais pas exiler ma famille et le risque était trop grand. J’aurais pu aussi planter en Belgique mais quand on part de zéro, il faut (...)