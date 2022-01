Guerre des prix, pénuries, concurrence… La grande distribution face à des défis cruciaux pour 2022 Consommation Charlotte Mikolajczak © BAUWERAERTS DIDIER

Sur fond d’inflation, la guerre des prix n’en sera que plus âpre. Les premières escarmouches ont débuté il y a quelques semaines, non pas dans les rayons, mais dans les négociations avec les fournisseurs. Mais c’est durant toute l’année 2022 que la pression sur les prix se fera sentir. "Même si le pouvoir d’achat potentiel est là - il y a plus de 300 milliards d’euros sur les carnets d’épargne en Belgique -, sa perception n’y est pas. L’achat va donc devenir rationnel. Les consommateurs vont comparer les prix, les produits, les promotions pour bon nombre de produits."