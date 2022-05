D’après une étude IRI pour le magazine spécialisé LSA, la hausse a atteint 2,89 % en avril pour les produits de grande consommation et ce chiffre passe à 3,01 % pour les produits alimentaires. Ceux dont le prix a le plus flambé ? Les pâtes (+ 15 %), les viandes surgelées (+ 11 %), les farines (+ 10 %), les huiles (+ 10 %) et les moutardes (+ 9 %), indique LSA.

"Avec la réouverture des négociations sur certains produits dans les semaines à venir, l’inflation pourrait atteindre + 5 % au début de l’été en grandes surfaces, un niveau qui n’a plus été vu depuis 2008", alerte Emily Mayer, directrice business Insight d’IRI.