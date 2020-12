Il s'agit d'un whisky pur malt qui résulte du mélange de fin de cœur de chauffe de deux single malt August 17th (une autre de ses marques), l’un ayant vieilli en fût de chêne français et l’autre en fût de porto/cognac. Le tout est produit et vieilli pendant minimum trois ans en Belgique, à Sorinnes, dans un parc d’une centaine de barriques neuves et anciennes. La distillerie sera officiellement inaugurée en mars prochain.

On est loin des grands whiskies écossais, mais le résultat est plaisant, très doux et rond, et se laisse déguster pur, avec ou sans glaçon, sans brûler la gorge malgré ses 40 % vol. alc. Et le prix est tout doux lui aussi : 28€ chez les cavistes ou à la distillerie. Wave Distil devrait être présente au Marché de Noël de Dinant avec un bar mobile.

Infos : wavedistil.be