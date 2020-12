Le Centre antipoison crie alerte en cette période festive. Les plantes ornementales sont parfois dangereuses. "Le gui ou le poinsettia (NdlR appelé aussi "étoile de Noël") sont des végétaux toxiques qui peuvent entraîner des symptômes plus ou moins graves selon les quantités ingérée s", nous décrit le médecin Dominique Vandijck, directeur général adjoint du centre et professeur en économie de la santé à l’Université de Gand. "Mais ce sont les petites branches de houx, utilisées pour les couronnes de Noël, qui sont les plus dangereuses. Les baies non plus ne sont pas comestibles. "

Principales victimes : les enfants, tentés d’en avaler ou d’en sucer. Du reste, "sur 2 000 appels par an, 65 % concernent des intoxications d’enfants. Et en période des fêtes, il est déjà arrivé que des intoxications conduisent à une hospitalisation avec ou sans perte de conscience. "