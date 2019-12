S’il y avait foule dans les grandes surfaces ce week-end, ce sera encore le cas ce 24 décembre. "Les clients ont été très prévoyants. Pour les 23 et 24 décembre, nous avons enregistré 60 % de commandes en plus par rapport à un week-end moyen, observe-t-on chez Colruyt. Pas moins de 85 camions quitteront aujourd’hui (23/12) les centres de distribution de Erpe-Mere et de Zaventem afin d’acheminer les commandes vers les points de retrait Collect&Go. Près de 20 000 commandes seront honorées ce lundi 23 décembre."

(...)