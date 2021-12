Si chacun connaît la Loire et ses châteaux, peu savent que le plus long fleuve de France prend sa source dans le Massif central.

Les premiers vignobles se situent à hauteur de Saint-Etienne (AOP Côtes du Forez) et de Clermont-Ferrand (AOP Côte d’Auvergne) avant de monter vers Roanne (AOP Côte Roannaise) et Moulins (AOP Saint-Pourçain), cette dernière appellation étant la plus grande des quatre avec 600 hectares de vignes.

Souvent ignorée des cartes viticoles, la région fut pourtant une des premières productrices de vins en France au siècle passé. Mais l’industrialisation et le développement du chemin du fer ont concurrencé l’acheminement des vins par le fleuve et, peu à peu, l’activité déclina ; seuls restèrent les vignerons les plus passionnés.

Le Gamay est la variété commune à tous les vignobles, principalement le Gamay noir à jus blanc (comme dans le Beaujolais) mais aussi des variétés proches telles que le Gamay Saint-Romain, le Gamay de Bouze ou le Gamay d’Auvergne plantés ici sur des sols à dominante basaltique ou granitique.