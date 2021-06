Depuis 2017, IKEA Belgique offre la possibilité à ses clients d’acheter et de faire installer des panneaux solaires sur le toit de leur habitation. Désormais, IKEA va un pas plus loin en élargissant son offre d’énergie renouvelable avec le lancement de batteries domestiques.

Les énergies fossiles étant pointées du doigt comme facteur aggravant le réchauffement climatique, c’est vers le solaire, notamment, que se focalisent les attentions pour produire une énergie plus verte. IKEA en a fait une priorité. Rien qu’en Belgique IKEA produit plus de 15 millions de kWh en énergie solaire et éolienne, ce qui couvre 65,9 % des besoins en électricité de IKEA Belgique.