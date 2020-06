On change ! L’ouverture de H&M Home avenue Louise il y a peu nous a donné l’occasion de comparer ce qu’avaient à offrir quatre boutiques de décoration bien connues.

Il était attendu depuis des mois et les mois passés l’ont encore retardé, mais voici que le nouveau H&M Home a ouvert ses portes sur l’avenue Louise à Bruxelles. Le premier de l’enseigne en Belgique. Ce concept "home" affiche 650 m² sur trois étages avec des ambiances qui permettent de trouver l’inspiration et de se servir dans les rayons.

Étonnant : la boutique installée dans une maison de maître du goulet Louise comporte un espace dans lequel est rassemblée une sélection de pièces provenant d’autres marques. Il servira aussi d’espace événementiel. On s’y balade avec plaisir et on se prend à redonner un coup de jeune à son salon. Que peut-on avoir en visant 350 euros chez H&M Home, en comparaison à Zara Home, Casa et Ikea ? On a fait la sélection, l’objectif étant de se créer une atmosphère plutôt naturelle et zen en une dizaine de pièces semblables. Voici notre shopping, avec les tickets de caisse à la clé, qui s’échelonnent entre 250 et 400 € pour le même type d’articles et d’ambiances.

Chez H&M Home : une impression de qualité

(...)