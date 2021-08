Victor Marcelo Aguil a décidé de découper un célèbre berlingot de Capri Sun. Il y a découvert une drôle de substance visqueuse au fond., s'exclame-t-il sur la vidéo.

Le jeune homme va jusqu'à verser le liquide dans un verre pour bien montrer la substance peu ragoûtante que contenait le berlingot. Interrogé par les utilisateurs de l'application mobile, Victor Marcelo Aguil assure que le Capri Sun n'était pas périmé.



La vidéo est rapidement devenue virale. Elle a récolté plus de 12 millions de vues et Capri Sun a été obligé de réagir à la polémique. Celle-ci évoque des "moisissures alimentaires". Selon la célèbre marque de jus de fruits, "si le sachet est perforé ou endommagé, il est possible que des moisissures alimentaires se développent dans le berlingot. Une crevaison peut survenir sur le chemin entre nos entrepôts et le supermarché, ou après l’arrivée. Même si le trou est minuscule, il expose la boisson à l’air, ce qui peut provoquer le développement de moisissures. Elle se produit naturellement et n’est pas nocive."