La plateforme lancée en mars connaît un nouvel engouement. Un bon plan pour vos achats.

En surfant sur le site leseshopsbelges.be, vous ne risquez pas de remplir les poches d’une grande multinationale. Créée en mars dernier au début du premier confinement, cette plateforme regroupe plusieurs centaines de magasins belges. Du petit magasin de décoration à ceux de vêtements, chaussures ou encore nœuds papillons, il y a de quoi faire son shopping en ligne ou acheter ses cadeaux de Noël tout en soutenant des indépendants qui ont, pour la plupart, été obligés de fermer leur commerce en mars, et puis en novembre. En tout, ce sont plus de 900 commerces qui y sont répertoriés, et ils proposent tout un service de livraison.

(...)