Certains supermarchés renoncent à inviter le Grand Saint, mesures sanitaires obligent.

La fin d’année 2020 était celle du second confinement, des commerces non-essentiels, des lockdown parties et des fêtes à un seul invité, pour ceux qui l’ont respecté. Et si nous ne sommes pas (encore ?) cloîtrés à la maison par rapport à la même époque l’an dernier, tout n’est pas rose. La quatrième vague est là et met la pression sur toute une série de secteurs. Les marchés de Noël devraient pouvoir se dérouler, mais pas comme en 2019, c’est certain. Les fêtes non plus ne seront pas encore pareilles, à commencer par la Saint-Nicolas. Si la tournée de saint Nicolas est bien prévue et que les enfants sages peuvent être rassurés, ils n’auront pas beaucoup l’occasion de le croiser dans les rues, supermarchés et autres centres commerciaux. " Il n’y a pas de présence physique prévue dans nos magasins, affirme Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. Au niveau des franchisés par contre, libre à eux de l’organiser en respectant les mesures sanitaires. Mais cette fête reste un grand succès puisque nous vendons en général 2,5 millions d’articles en chocolat durant cette période. "

