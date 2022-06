Le café, voilà bien quelque chose qui rassemble les hommes et les femmes à travers le monde. Si tout le monde n’en boit pas, il est ancré dans les mœurs de bien des cultures. Et s’il fallait citer une marque parmi d’autres, Nespresso serait souvent la première citée. Nous avons visité en exclusivité l’entrepôt où passent tous les grains de café qui finiront dans les capsules de la marque. Il se trouve dans le port d’Anvers et est même plutôt discret vu de la chaussée. Ne cherchez d’ailleurs pas de grande enseigne Nespresso, mais bien Molenbergnatie. Cette entreprise gère ainsi la réception de toute la production de café Nespresso en provenance du monde entier, mais aussi d’autres marques comme Douwe Egberts ou encore Nestlé. Une très grosse machine, donc.