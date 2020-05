Il suffit parfois de passer une frontière et de rouler quelques kilomètres pour découvrir un autre monde. Tout le monde le sait, les Pays-Bas n’ont pas vécu le même confinement que nous. Si des mesures ont été prises pour lutter face au coronavirus, elles ont été plus légères dans l’ensemble. Et cela vaut aussi pour le déconfinement.

Un exemple parmi d’autres est celui des parcs d’attractions. Nous avons pris la route vers Efteling pour découvrir ce qui sera peut-être le futur des parcs d’attractions belges. Première surprise de la journée, aucun contrôle du côté hollandais de la frontière. Nous avons quitté le pays comme s’il n’y avait pas d’interdiction de circuler, même si nous avions toutes les accréditations nécessaires, bien entendu.