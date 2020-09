Des ristournes de 3 mois, 6 mois voire même un an ? C'est monnaie courante, sur un marché télécom belge où la concurrence fait rage. Mais une promotion garantie à vie ? Voilà une démarche inédite, et qui prouve bien que le focus de nos opérateurs, plus encore que l'acquisition de clients, c'est la rétention de ces derniers.

C'est à l'opérateur qui se dit "atypique", Base que l'on doit cette nouvelle offensive.

Concrètement, Base (giron et réseau de Telenet, pour rappel) lance ce 28 septembre la "promo à vie", qui consiste en une réduction de 5€ par mois sur ses abonnements BASE 20, BASE 29 et BASE 40, à vie. "Une manière de donner un petit coup de pouce aux consommateurs mobiles en cette période particulière", note l'opérateur. Dans le détail :

Un client BASE 20 paiera seulement 15€ pour 5 GB de données mobiles et les appels et SMS illimités

Un client BASE 29 paiera seulement 24 € pour 16 GB de données mobiles et les appels et SMS illimités

Un client BASE 40 paiera seulement 35 € pour le tout illimité

Cette promo à vie s’applique automatiquement aux nouveaux clients qui rejoindront l'écurie Base entre le 28 septembre et le 31 octobre. Dans la nomenclature de Base, un nouveau client est l'égal d'une personne qui n’était pas client postpaid chez BASE durant les 3 mois précédant la souscription à l’offre.

Quant aux clients existants, ils ne sont pas oubliés, mais mis à l'honneur au moyen d'une action parrainée. Ainsi, si un nouveau client Base (BASE20, BASE29 & BASE UNLIMITED) indique lors de sa souscription qu’un client existant lui a parlé de la promo à vie, il en fera bénéficier automatiquement à son "parrain" également. Cela pourra se faire de deux façons : soit en ligne (au moment de finaliser sa demande d’inscription le nouveau client indique le numéro de GSM du client Base existant dans le formulaire prévu à cet effet), soit en se rendant dans un Base shop où un collaborateur pourra se charger de toutes les démarches. Dès que le nouveau client/ami aura reçu et activé sa carte SIM, le client existant bénéficiera automatiquement de la réduction sur son abonnement. Il ne doit donc rien faire.