Un inventeur américain a créé une machine qui transforme les bières, cocktails et autres boissons en glace à l'italienne.



Des glaces basées sur les saveurs de nos boissons alcoolisées préférées existent déjà mais cela implique généralement de sacrifier la teneur en alcool car le point de congélation de l'alcool est très bas par rapport au reste des ingrédients.



Cependant, la machine Below Zero peut prendre n'importe quelle boisson et la cristalliser en moins de 30 minutes, en gardant le degré d'alcool intact, ce qui signifie que vous pouvez vous enivrer de ces friandises.