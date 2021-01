Alors qu’on ressent depuis quelques jours les effets de retours de l’étranger sur la courbe des contaminations, certains évoquent déjà la nécessité de fermer les frontières dans les semaines à venir, et surtout dans la perspective des vacances de Carnaval, qui débutent mi-février.

Près d’un an après l’arrivée du Covid-19 en Belgique à la faveur des retours des sports d’hiver, les vacanciers sont plus que jamais pointés du doigt, d’autant plus avec l’apparition du variant britannique qui donne des sueurs froides aux virologues et spécialistes en tout genre. Ce mercredi dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, le biostatisticien Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) suggérait ainsi d’envisager la fermeture des frontières. " Parce qu’une fois que le variant apparaît, il est trop tard. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter cela et freiner sa propagation chez nous, indique-t-il. Cette décision serait une mesure judicieuse d’un point de vue épidémiologique. La question est particulièrement sensible sur le plan politique, y compris dans le contexte des relations internationales. Mais personnellement, je pense que nous devrions quand même l’examiner."