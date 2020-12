Trois millions d’euros, cela fait rêver. C’est justement le montant à remporter ce jeudi soir grâce au Lotto Extra de la Loterie nationale. Un tirage spécial qui est devenu une tradition et qui a déjà rapporté gros ces dernières années, même si les plus grosses sommes sont plutôt remportées le 31 décembre. Cela s’explique surtout par le fait que ce qui n’est pas remporté le 24 décembre est reversé dans la cagnotte du 31. Cette année, on pourrait donc voir la cagnotte grimper à 6 millions d’euros la semaine prochaine.

Ces quinze dernières années, la cagnotte est déjà montée jusqu’à 13 millions d’euros. Ils ont d’ailleurs été remportés le 31 décembre 2013. Pour compléter le top 5 des gains de fin d’année, on ne retrouve d’ailleurs que des 31 décembre.

Ainsi, il faut remonter à 2007 (8 millions), 2008 (7 millions), 2009 (7 millions) et 2015 (6 millions) pour voir des cagnottes de grande ampleur tomber pour un ou plusieurs gagnants.

Du côté de la Loterie nationale, on rappelle d’ailleurs que le mois de décembre est un mois très important, voire exceptionnel au niveau des ventes, que ce soit pour jouer ou pour offrir des tickets à gratter à ses proches, par exemple.