Si Jumbo n’a pas encore inondé la Belgique de points de vente et que son expansion reste relativement limitée (à la Flandre), le poids lourd de la grande distribution néerlandaise s’apprête cependant à ouvrir un supermarché d’un genre inédit en Belgique.

Delhaize et Carrefour proposent certes des formules où se mêlent de plus en plus l’épicerie et la restauration, mais Jumbo entend aller un pas plus loin encore.

La crise du coronavirus n’a pas atténué les ambitions de Jumbo qui, avec quatre magasins à l’heure actuelle, entend en ouvrir au moins quatre autres d’ici la fin de l’année.

Mais c’est une ouverture programmée pour le début de l’année prochaine qui fait grand bruit. À en croire un message posté sur le fil LinkedIn de Davy Vanhaesendonck, qui dirige le Delhaize de Melsbroek (Brabant flamand), son aventure avec l’enseigne au Lion va bientôt prendre fin et s’ouvrira pour lui une nouvelle expérience à la tête du premier Foodmarkt de Jumbo dans notre pays.

"Après treize superbes années, le moment est venu de relever un nouveau défi. Ces treize dernières années m’ont permis de rencontrer des personnes magnifiques et je suis immensément reconnaissant envers chaque collègue pour les belles choses que nous avons mises sur pied. Mais le temps est venu de relever un nouveau défi… À partir de septembre, je rejoindrai Jumbo, où je mettrai sur la carte le premier Foodmarkt de Belgique avec l’équipe de Jumbo Belgique."

S’il a, depuis, retiré son annonce, peut-être pour avoir éventé trop rapidement une information que la chaîne comptait tenir secrète, le concept Foodmarkt pourrait clairement secouer le paysage de la distribution en Belgique.

Jumbo Foodmarkt est une formule relativement jeune de grands supermarchés qui intègrent de nombreux éléments d’expérience du frais et d’Horeca. Des chefs y préparent par exemple des repas sous les yeux des clients. Ceux-ci peuvent soit emporter les plats préparés, soit n’en acheter que les ingrédients pour les préparer à la maison. Il est également possible de manger sur place.

Bref, un concept global permettant de toucher un public pressé ou amoureux de bonne cuisine.

Le premier Jumbo Foodmarkt a ouvert ses portes à Breda en 2013. On en trouve désormais dans différentes villes des Pays-Bas.