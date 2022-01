Certaines collections s’arrachent au prix fort dans les salles de vente aux enchères.

Ikea, géant de l’ameublement en kit, est réputé pour son excellent rapport qualité-prix, voire ses petits prix. Des meubles produits en grande série et vendus à travers 445 magasins dans le monde. Près d’un milliard de personnes fréquentent les magasins Ikea chaque année. C’est dire s’il y a de fortes chances que le meuble de votre salon se retrouve dans un paquet de domiciles à travers le monde.

Et pourtant, certaines pièces sont aujourd’hui aussi rares que recherchées et chères. Et ce n’est pas en boutique qu’on les trouve, mais dans les prestigieuses salles de vente aux enchères. Récemment, c’est la maison de vente Barneby’s qui proposait un fauteuil Cavelli, conçu par Bengt Ruda. Adjugé quelque 151 000 couronnes, soit 15 000 €.

Ce n’est pas une exception et le business du mobilier vintage d’Ikea affole les compteurs. Si certaines pièces se négocient pour quelques centaines d’euros, il n’est pas rare de voir les enchères s’affoler. Certaines se sont même spécialisées dans le domaine et ouvert des boutiques entièrement consacrées aux meubles vintage d’Ikea, des années 50 aux années 80.