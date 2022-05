Alors qu’on arrive à la pleine saison des tomates, elles n’ont jamais été aussi chères. Sur les étals des marchés, tout comme dans la grande distribution, leur prix flambent.

Du jamais-vu pour certaines variétés, qui s’affichent jusqu’à 27,72 € le kilo. Certes, il ne s’agit pas de la bonne vieille tomate grappe, mais d’une variété "à la saveur de miel", vendue en petites barquettes de 180 g fleurant à plein nez le pur produit marketing, mais les autres variétés pèsent bien plus lourd dans le portefeuille que dans la balance.

Une fois de plus, le conflit ukrainien est pointé du doigt. Comment est-ce possible, diront les plus sceptiques, trouvant que l’Ukraine a bon dos et n’est pourtant pas productrice et exportatrice des tomates que nous consommons. En revanche, l’ensoleillement n’ayant pas été optimal en début de saison, il a fallu faire pousser ces tomates de serre à grands coups de chauffage… au gaz. La production de tomates, comme l’ensemble des fruits et légumes, nécessite aussi de l’engrais, majoritairement produit en Russie et en Ukraine et dont les prix ont été multipliés par quatre depuis le début de l’année.

