Les petits conditionnements font flamber les prix.

Dans la grande distribution, les places en rayon sont chères. Surtout celles placées à hauteur d’yeux des clients. Celles qui attirent le regard et doivent faire la différence. En effet, un client qui arpente les rayons d’un supermarché balaie pas moins de 250 produits à la minute. Et, bingo, lorsqu’il prend un produit en main, il y a 8 chances sur 10 qu’il finisse dans son Caddie.

Mais si la place en rayon est chère, certaines marques n’hésitent pourtant pas à mettre… le paquet. En effet, plus le facing (la surface occupée) est important, plus les chances de vendre ce produit sont grandes. Les grandes marques le savent et rivalisent d’ingéniosité pour occuper l’espace. Prenons le cas du ketchup Heinz. Alors que la marque pourrait se contenter d’un ou deux formats, c’est une kyrielle de références du même produit que l’on retrouve en rayon. Avec pour objectif de guider le consommateur vers le produit le plus rentable.