Les soldes ont démarré depuis une semaine avec l’espoir, pour les petits commerces, d’écouler un maximum de marchandises et de se refaire une santé financière pour acheter les prochaines collections. Mais ils ont fort à faire face à la concurrence d’Internet et des outlets centers.

Direction les Pays-Bas, à Roermond, pour s’en rendre compte. Sur les vastes parkings, de nombreuses plaques belges témoignent de l’attrait des lieux pour nos compatriotes. Fabienne et Eric ont fait le déplacement depuis Liège. " On vient à chaque période de soldes, car les prix sont vraiment très intéressants. Toute l’année, il y a déjà des réductions de 20 à 30 % minimum, mais pendant les soldes, ça grimpe à 50 % minimum. Et les meilleures affaires se négocient à 20 ou 30 % du prix ."

Les boutiques les plus prisées voient d’ailleurs les files s’allonger devant les vitrines, Covid oblige. "Chez Nike, on a dû faire la file pendant près d’une demi-heure. Il y avait au moins 50 personnes devant nous."