Depuis son lancement en 2016, Kazidomi avait fait le choix de ne pas proposer de produits frais (fruits, légumes, viande, poisson,…) à ses clients. La jeune pousse bruxelloise, fondée par Emna Everard et son compagnon Alain Etienne avait opté pour un positionnement bien précis : la vente de produits de qualité, sains et biologiques, à des prix concurrentiels. L’offre de Kazidomi, qui compte aujourd’hui plus de 4 000 références, intègre aussi bien l’alimentation (hors produits frais) que le bien-être (cosmétiques, produits d’entretien, etc.).

Cette stratégie a souri à Kazidomi. Le projet s’est assez rapidement transformé en "success story". De start-up, Kazidomi est passé au statut de scale-up avec des taux de croissance annuelle dépassant les 100 %. L’offre de produits, le nombre d’abonnés et l’effectif n’ont cessé de grossir. L’an dernier, le chiffre d’affaires a atteint une dizaine de millions d’euros (dont une bonne part réalisée en France), alors que l’effectif tourne autour des 75 personnes.