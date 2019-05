Qui va doucement va sûrement. C’est un peu de cette manière que l’on pourrait qualifier la façon d’avancer de Kiabi, cette marque du nord de la France, née à Roncq et partie de l’idée qu’il fallait rassembler dans une même boutique de quoi vêtir les familles : papa, maman et les enfants. À l’époque, c’est innovant et l’on peut dire que le concept tape dans le mille : c’est le mercredi et le samedi que Kiabi fait 50 % de son chiffre d’affaires à cette époque !

Aujourd’hui, Kiabi est présent jusqu’au Brésil, dans 33 pays, la marque a réussi en un temps record son virage mode (voir ci-dessous). En Belgique, près de 2 % de la population belge a sa carte de fidélité Kiabi et 50 % du chiffre d’affaires est réalisé auprès de clients fidèles. 3,52 millions de personnes ont fréquenté les 6 magasins belges en 2018 (c’est près de 50 % de plus qu’en 2017).

(...)