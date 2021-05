Au lendemain d’une précieuse victoire contre l’Angleterre qui envoyait la Belgique défier le Japon en huitième de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, Dries Mertens se félicitait du parcours parfait des Diables rouges. Neuf points sur neuf et une attaque de feu qui avait réussi à planter neuf roses en l’espace de trois matchs seulement.

Le Louvaniste, qui s’est malheureusement blessé à la cheville ce week-end, se réjouissait aussi de bientôt pouvoir "offrir leur télé" à ses "potes" ainsi qu’à de "nombreux Belges". Dries Mertens faisait alors référence à une campagne choc lancée par le groupe Krëfel : si la Belgique marquait plus de 15 buts sur l’ensemble de la Coupe du monde, l’enseigne leur remboursait leur télévision.

Une opération qui avait connu un franc succès : grâce au 16e but belge marqué par un certain Eden Hazard face à l’Angleterre dans le match pour la troisième place, des milliers de Belges ont pu être remboursés de cet achat.

Un incroyable coup de pub pour l’enseigne qui a décidé de relancer son opération à l’occasion de l’Euro qui démarre le 12 juin prochain. "Si les Diables marquent au moins 17 goals durant cette Coupe d’Europe, Krëfel s’engage à rembourser tous les téléviseurs de 55’ et plus achetés entre le 10 mai et le 6 juin prochain, confie le groupe. En 2018, Krëfel, enseigne de parole, a remboursé plusieurs milliers de télévisions."

Mais si Krëfel fixe à nouveau un objectif de buts, il sera plus difficile à atteindre. D’abord parce qu’il faudra que les Diables marquent au minimum 17 goals contre 16 en 2018, ensuite car il n’y a pas de "petite finale" à l’Euro et donc potentiellement un match de moins, et enfin car la compétition internationale européenne a la réputation d’être plus dure que la Coupe du monde en raison de l’absence de petites équipes comme le Panama ou la Tunisie, que la Belgique avait écrasées en Russie. "Compte tenu de l’évolution et de la force de notre équipe actuelle, nous avons ajouté un but à ce défi, précise Frédéric Berghmans, directeur de communication chez Krëfel. Le 17 est devenu le chiffre porte-bonheur des Belges pour cette compétition. Nous pensons que c’est tout à fait atteignable et nous espérons qu’ils réussiront haut la main ce nouveau défi."

À noter que si les Diables réussissent l’exploit de marquer 17 goals, l’offre ne sera valable que pour les 2 500 premiers téléviseurs de minimum 55’ achetés d’ici le 6 juin. À noter qu’en 2018, certains acheteurs n’avaient pas pu être remboursés car ils ne s’étaient pas inscrits au concours sur le site de Krëfel en temps voulu. Pour éviter toute disconvenue, n’oubliez pas de le faire sur le site krefel.be/luckynumber17.