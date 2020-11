Alors que les commerces non essentiels seront fermés jusqu’au 13 décembre, au moins, certains pensent déjà aux soldes de janvier. Une période toujours importante pour les commerçants, mais que certains en viennent à redouter vu les mesures sanitaires, mais aussi les mauvais résultats du mois d’août.

On s’en souvient, les soldes d’été qui se déroulent habituellement en juillet avaient été déplacés d’un mois en raison du confinement et des mesures sanitaires en vigueur lors de la réouverture, en mai. Le secteur pensait ainsi profiter de mesures plus souples, et surtout d’une période un peu plus longue pour écouler le stock amassé depuis le mois de mars. "On pensait que cela allait être positif pour les commerçants, mais cela n’a pas du tout été le cas, se souvient Christine Mattheeuws, présidente du SNI (Syndicat neutre pour indépendant, NdlR). Personne ne pensait que le virus serait encore là, mais nous avons finalement dû faire face à des mesures plus strictes qu’en juillet puisqu’on devait faire ses courses seul, par exemple."