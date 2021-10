Fournisseurs et distributeurs le savent : une augmentation des prix est toujours mal perçue par le consommateur. Pour y remédier, ils n’hésitent pas à multiplier les tours de passe-passe pour ne pas induire cette perception chez le consommateur.

Et l’astuce la plus classique reste de réduire la quantité de produits dans l’emballage tout en maintenant un prix identique. Le consommateur pense alors que les prix n’ont pas augmenté, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il n’a en fait plus la même quantité que dans son ancien emballage.

De nombreux produits subissent aujourd’hui ce traitement, mais il n’est pas pour autant possible d’opérer la modification du jour au lendemain. Tout simplement car il faut également adapter le packaging, ce qui prend du temps et coûte de l’argent. Sans compter qu’un industriel ne va pas modifier ses quantités avant d’avoir précisément écoulé l’ancien stock de son packaging. Lorsqu’il ne s’agit que d’une étiquette, c’est encore relativement simple, mais retirer quelques centilitres à une bouteille ou une canette ne se fait pas aussi aisément.

Scrutez donc bien les emballages de vos produits habituels dans les prochaines semaines, il y a de grands risques que la manœuvre soit à nouveau très prisée des fournisseurs pour tenter de limiter la perception de la hausse des prix de leurs produits.