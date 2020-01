Les politiques de retour sont très souples grâce au fameux droit de rétractation.

Durant la périodes des soldes, on peut être amenés à acheter pour un prix très attractif un produit qu'on n'aurait pas acheté à son prix plein et dont finalement, on n'a aucun besoin. S'il a été acheté dans une boutique, il se peut que vous ne puissiez pas l'échanger ni vous le faire rembourser : ce n'est pas une pratique obligatoire. Et même si cela tend à être pratiqué dans les grandes enseignes commerciales, beaucoup d'autres ne sont pas favorables à ce type de demandes. Demandez donc avant votre shopping quelles sont les conditions du magasin c'est plus sûr !

En ligne en revanche, tous les jours de l'année, le consommateur a 14 jours pour renvoyer un produit qui ne convient pas, quelle qu'en soit la raison et qu'il ait été acheté en période de soldes ou non. C'est le fameux droit de rétractation, valable pour l'ensemble des pays de l'Union européenne.

Par contre, explique Cléo Dandoy de selectos.eu, il faut se renseigner sur les frais de renvoi : ils peuvent être à votre charge chez certains commerçants en ligne durant les soldes. Mais si le produit acheté en ligne lors des soldes est défectueux, alors vous pourrez le renvoyer gratuitement pour livraison non conforme.