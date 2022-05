L’e-commerce n’échappe pas à la crise. Après des années de croissance et des ventes dopées par les périodes de confinement, le secteur enregistre pour la première fois une baisse d’activité.

Longtemps resté à la traîne dans notre pays, l’e-commerce avait bénéficié de ventes record l’an dernier, voyant son chiffre d’affaires croître de 72 % début 2021. La crise qui perdure et l’inflation record ont cependant eu raison de cette dynamique. À l’échelon européen, le secteur accuse un recul de 13 % au premier trimestre, plus marqué encore qu’en Belgique (10 %), selon les données du Shopping Index de Salesforce, basé sur les activités d’achat en ligne de plus d’un milliard de consommateurs dans plus de 60 pays.