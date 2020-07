De l’eau pétillante alcoolisée, quèsaco ? Le concept a de quoi étonner, mais connaît déjà un franc succès aux États-Unis depuis quelques années sous le nom de "Hard Seltzer". Une tendance qui n’a pas échappé à Philippe Bonsang lors d’un voyage outre-Atlantique l’été dernier. "Quand je suis allé là-bas, tout le monde buvait ça et j’ai découvert un produit qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, raconte-t-il. Je me suis dit qu’il y avait un marché à aller chercher en Belgique et en Europe et nous avons donc lancé le projet avec mon associé qui a une usine de fermentation et d’embouteillage dans la région de Charleroi."

L’outil était donc là pour produire quelque chose de 100 % belge, de la conception à la production.