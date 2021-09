L'estimation Millon/DH de la semaine : que vaut cette BD Lucky Luke dédicacée par Morris ? Consommation contribution externe L'expertise Millon/DHde la semaine © D.R.

Qui ne connaît pas ce "Lonesome Cowboy, a long way from home" chevauchant le placide Jolly Jumper! Cigarette au bec, pardon, brin d'herbe au bec, il s'évertue, au fil des épisodes, à mettre les Dalton au trou.



Le Pied-Tendre est la 48e histoire de la série imaginée par les compères Morris (pour le dessin) et René Goscinny (pour le scénario). Parue pour la première fois dans le journal Spirou (du n° 1537 au n° 1556), elle fut publiée en album en 1968. Cet exemplaire a la particularité d'avoir été dédicacée à Yves, son propriétaire actuel, par Morris en personne. Ce qui lui confère une (petite) valeur supplémentaire. On peut estimer cet album aux alentours de 80 €.