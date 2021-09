Qui ne connaît pas la série historique Alix, créée en 1948 ? Il s’agit d’un classique parmi les classiques. Cet album-ci est le cinquième d’une belle série, mais il a la particularité d’être signé par Jacques Martin seul.

On rappellera que Jacque Martin est un auteur français, né le 25 septembre 1921 à Strasbourg et décédé le 21 janvier 2010 à Orbe en Suisse. À sa mort en 2010, il a laissé des centaines d’albums (aussi d’autres séries comme Lefranc, Jhen ou Loïs), vendus à vingt millions d’exemplaires et traduits en plus de 15 langues dont le latin. Jacque Martin a par ailleurs contribué à former de nombreux dessinateurs et scénaristes, dont Gilles Chaillet, Christophe Simon, Pierre de Broche, Olivier Pâques ou Rafael Morales.

La griffe Noire a été publiée en 1959, aux éditions du Lombard. L’histoire avait été prépubliée dans le Journal de Tintin (1958-1959). On peut estimer cet exemplaire à 50 €.