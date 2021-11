Chez les Moreau, la sculpture était une évidence, une vocation innée, de père en fils. Et la formule n’est nullement exagérée. Le père de Mathurin, auteur du bronze qui nous a été soumis, était lui-même sculpteur : Jean-Baptiste-Louis-Joseph (1797-1855). Les frères de Mathurin, Hippolyte et Auguste, l’étaient également.

Si le bronze ici présenté fait quelque 75 cm (30 pour le socle), l’artiste, qui récolta de nombreux prix dans les concours auquel il participa, fut l’auteur de créations nettement plus imposantes… puisqu’il réalisa, par exemple, nombre de fontaines qui sont en place aux quatre coins du monde. On citera, en passant, la Fontaine du Jardin anglais, à Genève, le Terreiro de Jesus, à Salvador de Bahia, la Fontaine de Tourny, à Québec, la Fontaine avenue du 9 juillet/avenue Córdoba, à Buenos Aires, l’ancienne fontaine de la place Guichard, à Lyon et bien d’autres encore.

Ce bronze-ci, magnifique, peut être estimé entre 1.500 et 2.000 €.