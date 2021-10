Il s’agit ici d’un grand beau tableau représentant une élégante assise. Ce tableau est typique du 19e siècle, non seulement de par la tenue de Madame typique de la fin du 19e siècle et également pas la manière de peindre. Il est signé et daté “H. J. Wolter 1899” pour Hendrik Jan Wolter (1873-1952).

Cet artiste hollandais est connu pour ses tableaux impressionnistes, et surtout ses paysages. Ici, nous sommes face à une oeuvre qui n’est pas impressionniste mais beaucoup plus classique. On peut supposer que ce tableau ait été une commande. Rappelons qu’à l’époque on se faisait plus tirer le portrait en peinture qu’en photo. La photographie n’en était qu’à ses balbutiements !

Sous toute réserve de le voir de plus près, qu’il soit en très bon état et en l’absence de restauration, nous pouvons estimer ce tableau autour de 5 000 à 7 000 €.