L’œuvre que nous vous présentons cette semaine est signée de la main d’Edouard Elle, qui fut en réalité bien plus connu pour les maisons qu’il dessina et fit construire que pour les aquarelles et peintures sur toile qu’il réalisa.

Car, en effet, Edouard Elle, né à Bruxelles en 1859 et décédé à Wépion en 1911, était avant tout un architecte très réputé, qui construisit de nombreuses maisons de la capitale fin 19e début 20e alors que Bruxelles s’étendait et constituait une véritable fourmilière d’artistes et de créateurs.

Mais l’homme avait de multiples talents, il pratiquait la peinture avec bonheur et exposa à Bruxelles et à Paris. Il fut aussi membre de la Société des Beaux-Arts de Liège, ville où il exposa en 1900 et 1910. Certaines de ses œuvres sont présentes dans divers musées de Bruxelles et Liège.

Cette peinture peut être estimée aux alentours de 100 €.