“Un bûcheron en forêt” voilà le thème de cette gravure colorée réalisée d’après une œuvre d’Alfred Bastien. Alfred Théodore Joseph Bastien est un peintre né à Ixelles le 16 septembre 1873 et décédé à Uccle le 7 juin 1955.

Élève de Jean Delvin aux Beaux-Arts de Gand et de Jean-François Portaels au Beaux-Arts de Bruxelles, cet artiste, fortement influencé par les impressionnistes, étudia également à Paris. Dès le début de la Première guerre mondiale, il s’engage comme volontaire et sera incorporé au sein de la section artistique de l’armée belge, ce qui lui permet de rencontrer régulièrement le roi Albert et la reine Élisabeth.

Les Bruxellois se baladant régulièrement aux Rouge-Cloître (à Auderghem, commune où il fut inhumé) savent qu’il vécut un temps à “la maison du meunier” Cette demeure est d’ailleurs appelée depuis “la maison de Bastien”. L’artiste faisait partie du groupe informel des peintres de Rouge-Cloître. Cette gravure peut être estimée à 30 €.