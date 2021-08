On ne sait finalement pas énormément de choses sur Herman Heusers, l’auteur belge de cette sculpture, né en 1872 et décédé 66 ans plus tard, en 1938. Sinon, évidemment, qu’il était surtout spécialisé dans le domaine des médailles (maison Fisch&Cie) mais qu’il a aussi réalisé de nombreuses sculptures. Certaines en bronze, d’autres en terre cuite assez typiques de la période art nouveau.

De mémoire, une des sculptures les plus connues de l’artiste bruxellois orne le caveau de la famille Louvois au cimetière de Saint-Josse-Ten-Node.

L’œuvre qui nous concerne cette semaine est celle des “enfants et la grenouille” dont on remarquera la jolie patine. Sa valeur est toutefois relativement modeste. Nous l’estimons à 100 €.