C’est désormais un secret de polichinelle : les véhicules propulsés à l’aide d’énergie fossile ne sont plus en odeur de sainteté en Belgique. La Région bruxelloise a été la première à dégainer en actant l’interdiction de circuler à bord d’une voiture diesel à partir de 2030, et d’une voiture essence cinq ans plus tard. Les Régions wallonne et flamande devraient suivre tandis que le Fédéral imposera à toutes les voitures de leasing de ne plus émettre aucun gaz polluant dans l’atmosphère dès 2026.