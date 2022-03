L’inflation, principalement due à la flambée des prix de l’énergie, a un impact certain sur le pouvoir d’achat des ménages belges. On a ainsi pu observer au début de l’année que de nombreux produits ont vu leur prix s’envoler, fabricants et distributeurs ne pouvant absorber les hausses de prix sur l’énergie et les matières premières, sans oublier l’indexation des salaires.

Un coup dur qui a aussi compliqué les négociations entre la grande distribution et les fournisseurs. Au final, c’est une hausse de 3 à 5 % qui est répercutée sur le consommateur final. Avec l’envolée des prix du carburant et de l’énergie de manière générale, le budget familial est très lourdement impacté en ce premier trimestre 2022.