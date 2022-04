Carrefour vient de lancer une nouvelle action en collaboration avec Disney, sur base d’un album où l’on peut coller des vignettes collectées en faisant ses achats dans les magasins de l’enseigne. Rien de neuf sous le soleil en termes d’action commerciale, mais la situation économique actuelle pousse les différentes chaînes à développer ce genre d’action pour tenter de conserver leur clientèle. Et c’est encore plus vrai pour des marques comme Carrefour ou Delhaize. "Depuis le début de la crise ukrainienne et la hausse des prix qu’on observe un peu partout, les volumes des ventes ont baissé de 6 % dans la grande distribution, analyse Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola. Les Belges achètent moins de produits quand ils vont faire leurs courses, et se rendent moins souvent dans les grandes surfaces. Tout cela face à une hausse moyenne des produits de seulement 1 %."