C’est quelque peu irrité qu’Olivier a, pour la troisième fois en l’espace de quelques jours à peine, dû rembarrer les démarcheurs de Proximus. Lorsqu’il déménage en mai dernier, Olivier prend enfin la peine de comparer les offres des différents opérateurs. Son pack (télévision + Internet + téléphonie mobile) lui revient en effet à plus de 120 €/mois. Il se tourne alors vers VOO, où il bénéficie d’une promotion de -50 % sur son abonnement durant 6 mois. Hors promotion, son abonnement lui coûte finalement 87 €, BeTV et football belge en prime.

Proximus ne semble cependant pas digérer cette infidélité et décide de relancer Olivier. "Ils m’ont appelé une première fois après les 6 mois de promotion chez VOO, en décembre dernier. Le baratin a alors commencé : nous avons une offre que vous ne pouvez pas refuser, pas une simple promotion de quelques mois mais un prix unique à vie."

Olivier répond alors que cela ne l’intéresse pas et que s’il a changé, c’est parce que Proximus était bien trop cher. Le démarcheur n’en démord pourtant pas. "Qu’avez-vous dans votre pack, je parie qu’on vous proposera un tarif plus avantageux." Olivier cède et détaille son pack : télévision avec BeTV et option foot, Internet haut débit et appels et SMS illimités + 12 GB pour son téléphone mobile.