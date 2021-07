Nos confrères de Gault&Millau avaient visé juste en 2015, lorsqu’il avait accordé à l’Orchidée Blanche le titre de meilleur restaurant asiatique de l’année. En effet, si dans le quartier du cimetière d’Ixelles les restaurants vietnamiens pullulent comme dans un véritable petit Saigon, les tables véritablement gastronomiques y sont plus que rares…. Aussi, la magnifique fleur que pilote avec talent Katia Nguyen fait figure de véritable havre de bon goût dans un paysage de gargotes sans doute abordables pour les étudiants du quartier mais qui laissent peu de place aux véritables saveurs.

Le secret de la réussite de cette magnifique hôtesse réside dans une perpétuelle remise en question et ceci à tous les niveaux de son entreprise. Dans l’attention portée au cadre, d’abord, avec une préoccupation, extrême portée à assurer l’élégance du lieu. Ainsi, dans la composition d’un décor contemporain et chic au rez-de-chaussée et à celui, tout en ambiance feutrée de l’étage, qui renvoie à une maison des bords du Mékong que l’on dirait toute droite tirée d’un roman de Marguerite Duras comme L’Amant.