Le groupe L'Oréal a décidé de mettre ses usines à contribution dans la lutte contre le coronavirus. Partout dans le monde, là où ses usines sont implantées, L'Oréal fabrique du gel hydroalcoolique, aussi précieux que l'eau dans un désert.

La fabrication, le conditionnement et la distribution de gel hydro-alcoolique figurent au cœur des préoccupations des équipes de L’Oréal. Plus de 3.000 tonnes de gel HA sont en cours de fabrication dans les usines du groupe et seront mises gracieusement à disposition des hôpitaux, des maisons de repos et de soin, des pharmacies, du personnel de santé, des autorités sanitaires ou encore des acteurs de la distribution alimentaire.