Face à une épidémie de coronavirus alors sur le déclin, le Comité de concertation avait décidé de ne plus imposer le télétravail obligatoire à partir du 18 février. Tout juste était-il recommandé. Quelques jours plus tard, lors du Codeco suivant, plus aucune allusion au télétravail n’était mentionnée. Autrement dit, un retour à une situation normale sur le terrain du travail allait s’observer après carnaval.

Un mois après cette rentrée scolaire, les chiffres parlent d’eux-mêmes : si le télétravail n’est plus recommandé, il semble qu’une part importante des entreprises et travailleurs, sans doute séduits par les aménagements imposés durant les mois précédents, aient décidé de continuer à y recourir. Du moins si l’on observe l’évolution des chiffres de trafic sur les routes.

(...)