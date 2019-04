Consommation Iwan Simonis est l’un des derniers fleurons de l’industrie lainière de Verviers; son produit de niche est présent dans 65 pays.

Florissante à Verviers jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’industrie lainière et textile n’y est quasiment plus qu’un souvenir. Quasiment parce que la société Iwan Simonis a réussi à se maintenir en activité - et de quelle manière puisque n°1 mondial ! - grâce à une niche : le drap de billard.

"Deux grandes familles, les Peltzer et les Simonis, unirent leur destin en 1960 pour ne plus se focaliser que sur ce matériau, sachant que les textiles d’habillement ou techniques subissaient une concurrence terrible", entame Jean-François Schmitz, responsable commercial pour l’Europe. "Pour le drap de billard (on ne parle pas de tapis ou de nappe mais bien de drap, NdlR), la qualité de la laine choisie est primordiale, au même titre que le savoir-faire accumulé en près de trois siècles et demi."

(...)