Consommation Spécialiste de la scénographie et de l’éclairage dynamique, la société nivelloise Inytium a déjà effectué des chantiers emblématiques comme le Mémorial de Waterloo 1815 ou le Musée Chaplin.

La Belgique a un incroyable talent. Ou plutôt oublions notre modestie naturelle et n’hésitons pas à utiliser le pluriel : la Belgique a d’incroyables talents. De Benoît Poelvoorde à Eden Hazard en passant par Pierre Marcolini ou Angèle les couleurs noir-jaune-rouge flottent fièrement sur des disciplines où les qualités sautent aux yeux du monde entier.

Nos compatriotes ont rarement l’autosatisfaction exubérante. Le Belge ne la ramène pas et ne clame pas sur tous les toits qu’il est le plus beau, le plus fort mais, quand on jette un œil sur le passeport de nombreuses réalisations, les armoiries de "L’union fait la force" y sont estampillées. Parfois même dans les endroits les plus curieux et improbables.

Sans vous infliger une colle dont la réponse, nous vous prévenons déjà, est totalement introuvable, nous vous la soumettons quand même : quel est le point commun entre la Tour Eiffel, le Musée Chaplin, le Palais 12 de Bruxelles ou encore Walibi ? Réponse : c’est une boîte 100 % noir-jaune-rouge, mieux 100 % francophone, qui en a réalisé la scénographie, l’imagerie et le son. Inytium n’est pas une boîte qui fait de l’esbroufe, de la pub sur les chaînes à heure de grande écoute mais, dans son domaine spécifique et quasi de niche, elle fait l’unanimité. Sa belgitude constitue même un réel atout. Rencontre avec Guillaume Canart, son administrateur et directeur commercial.

(...)