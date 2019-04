Que vous jouiez à la belote, au whist, au poker ou au bridge, que vous passiez votre temps à une patience ou encore, qu’en famille ou entre amis, vous vous lanciez dans une partie de Monopoly, UNO, Pokemon, Trivial Pursuit, Pictionnary ou autres, quelque part, vous avez un petit peu de Turnhout à la maison.

La ville est liée aux cartes depuis 1765. Cartamundi, fondée en 1970 de la fusion de diverses sociétés familiales, est présent dans 185 pays et est le leader mondial en matière de cartes à jouer et de jeux de société. Génération désormais connectée oblige, cette société développe désormais des iCards destinées à celle-ci. Les activités se répartissent entre production et ventes de jeux. Cartamundi produit également les jetons de poker et, au travers de filiales à travers le monde, peut diversifier son offre, comme avec Copag au Brésil, qui réalise des cartes en plastique utilisées dans les casinos. Cartamundi travaille main dans la main avec les éditeurs et les concepteurs de jeux.J.B.